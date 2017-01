Trump külastab pärast ametisse astumist CIAd

Trump on alates valmisvõidust möödunud aasta novembris kritiseerinud CIA tegevust üsna karmide sõnadega, eriti seda, mis puurutab CIA tegevust seoses Venemaa küberrünnakutega, millega väidetavalt mõjutati USA presidendivalimisi, edastab The Independent.

CIA logi Virginias Langleys asuvas peakorteris / SAUL LOEB/AFP/Scanpix

CIA anonüümse esindaja teatel on Trumpi eesmärgiks kinnitada luureorganisatsiooni uueks juhiks Mike Pompeo, kuid see sõltub, kas senat on jõudnud homseks oma kinnituse anda.

Trump oli esmalt skeptiline, kas Venemaa ikka tegi USA demokraatide andmebaasidele küberrünnaku, kuid hiljem on nõustunud CIA andmete ja seisukohaga selles küsimuses.

Trump on samas luuretöötaja suhtes ikkagi kriitiline, sest selle kuu alguses lahvatas uus skandaal, kuna Briti endine luuretöötaja Christopher Steele kogus Trumpi vaenlaste käsul tema kohta kompromiteerivaid andmeid, mis ei ole tegelikult kinnitust leidnud. Londonis eraluurefirma Orbis Business Intelligence asutanud Steele’i raporti kohaselt olevat Trumpil salasuhted Vene võimudega ja ta olevat kasutanud Moskvas olles prostituutide teenuseid.

Trumpi arvates oleks CIA pidanud sellise valeinfo lekke ära hoidma ja Steele’i raporti meediasse jõudmist takistama.

Trump teatas Twitteris, et sellised valeinfolekked jätavad mulje nagu USA oleks natsi-Saksamaa, kus valepropaganda oli igapäevane nähtus.

CIA direktori ameti maha pannud John Brennan andis Trumpi kriitikale vastulöögi, et Trump ei saa luure tööst aru ja ta ei peaks sekkuma asjadesse, mille kohta tal on poolik info, sest olukord võib selle tõttu keerulisemaks muutuda.

Seni ei ole teada, kas Trumpi visiidi ajaks CIAsse on selle organisatsiooni uus juht Pompeo ka senati poolt heaks kiidetud.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer teatas meediale, et on üsna mitu senati liiget, kes soovivad Pompeod veel küsitleda. Schumer lisas, et kui senat ei anna Pompeo ametisse määramiseks nõusolekut reedel, siis teeb ta seda oletatavalt esmaspäeval.