Türgi parlamendis puhkes verine kähmlus

Viga saanute seas oli opositsioonilise kurdimeelse Rahva Demokraatliku Partei (HDP) liige ning võimuerakonna Õigluse ja Arengu Partei (AKP) esindaja, vahendas Türgi meedia.

Fotodel võis näha kaht naist, kes toimetati kanderaamil minema parlamendihoonest, kus käib vastuolulise seaduseelnõu teine lugemine.

Rüselus sai alguse pärast seda, kui sõltumatu seadusandja Aylin Nazliaka aheldas end käeraudadega saali ees oleva kõnepuldi mikrofoni külge, kus ta üle tunni reformieelnõu vastu protestis.

«Aheldan end kõnepuldi külge, et öelda ei ühe mehe diktaadile, et seista vabariiklaste väärtuste annulleerimise vastu ja protestida selle vastu, et antud konstitutsionaalne revisjonism on parlamendi käed raudu pannud,» ütles ta.

AKP saadikud püüdsid Nazliakat kõnepuldist minema toimetada, ent opositsioonilise HDP ja Vabariiklaste Rahvapartei (CHP) liikmed tormasid naist kaitsma. Seejärel vallandus rusika- ja jalahoopide rahe, selgub Türgi meedia ülevaatest sündmuste arengu kohta.

Päevaleht Hurriyet kirjutas, et CHP ridadesse kuuluv ja ratastoolis Safak Pavey, kel on nii käe- kui jalaprotees, paisati rüseluse käigus põrandale pikali, enne kui kolleegid ta püsti ja tagasi ratastooli aitasid.

«Nad ründasid meid, justkui oleksid nad aru kaotanud,» ütles Pavey ajalehele. «Antud rünnak näitab, mis meid ees ootab, kui põhiseadusreform vastu võetakse.»

Eelnõu kohaselt luuakse kaasaegses Türgis esmakordselt täidesaatva võimuga presidendiamet. Kriitikute sõnul on tegemist äärmiselt vastuolulise ja kaugeleulatuvate tagajärgedega reformieelnõuga. Nii näiteks saaks president võimu nimetada ametisse ja vallandada ministreid, samas peaministri ametikoht kaotatakse üldse esmakordselt Türgi ajaloos ning asendatakse sõltuvalt vajadusest ühe või mitme asepresidendiga.

Erdoğani toetajate sõnul muudaks kava Türgi lihtsalt sarnaseks muude presidentaalsete riikidega, nagu näiteks Prantsusmaa või USA, oleks vajalik efektiivse valitsuse jaoks ning seeläbi kaoks vajadus habraste koalitsioonivalitsuste järele.