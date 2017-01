Sinatra tütar tõmbas Trumpile vee peale

Nancy Sinatra tegi selgeks, et tema isa Frank ei oleks oma eluajal Trumpi toetanud ega tema ametissevannutamisel esinenud.

Trump, suure fännina, küsis, mida kuulsa laulja tütar arvab mõttest kasutada Sinatra kuulsat lugu «My Way» inauguratsioonil presidenditantsu jaoks.

Nancy vastus oli lühike: «Jäta meelde laulu esimene rida».

Teatavasti algab laul aga sõnadega «The end is near» («Lõpp on lähedal»). Nancy Sinatra on varem väljendanud muret Trumpi ametisse astumise üle ja sõnanud: «DT-l (Donald Trumpil) on väga kehv otsustusvõime. See saab olema ebameeldiv kogemus.»

Frank Sinatra tütre Tina sõnul hakkas Frank ise laulu viimaks põlgama, öeldes, et see on enesekeskne.