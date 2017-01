Video: Venemaal valmis Trumpi auks mälestusmedal

Nii Venemaa juhtkond kui kodanikud loodavad, et Venemaa ja USA suhted Trumpi võimul olemise ajal paranevad, sest Barack Obama ajal tuli kahe riigi suhetes ette üsna palju kriise, edastab snopes.com.

Donald Trump / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

Venemaa Novgorodi õmblustöökoja töötajad olid juba enne Trumpi võitu veendunud, et just temast saab USA uus president. Sealsed töötajad valmistasid Trumpile kinkimiseks pitsist rätiku, mille tegemiseks kulus 91 päeva ehk kolm kuud.

Kohalikus traditsioonilises tehnikas valmistatud rätik kannab nime «Saagikoristusaeg». Novgorodi piirkonnas on selliseid pitsrätikuid valmistatud alates 1930. aastatest.

Russia Today teatel ei ole veel selge, kuidas see rätik Trumpile antakse.

Uuralis Tšeljabinski oblastis Zlatoustis asuv Art Gran meenemüntide firma otsustas Trumpi presidendiametisse astumist mälestada medaliga. Medali ühel poolel on New Yorgi Vabadussammas ja juures tekst «In Trum We Trust ja United States of America», teisel poolel on Trumpi profiilipilt koos USA lipuga ning kiri «Donald John Trump ja 45 The President United States of America».

Venemaal münditud Donald Trumpi aumedal / Kuvatõmmis/Youtube

Trumpi medali diameeter on 12 sentimeetrit ja see kalub üks kilogramm. Tegemist on kollektsionääridele mõeldud medaliga, mida on mitmes erinevas variandis – 25 hõbedast, 15 hõbeda ja kulla sulamist ning viis puhtast kullast.

Art Grani firma tegevjuhi Vladimir Vasjuhi teatel saadavad nad esimesena vermitud medali Trumpile.

Ta lisas, et medalite hinda ei ole veel määratud, kuid see võib olla paartuhat dollarit.

Zlatousti mündimeistrid on ka varem umbes samasuguseid münte valmistanud. 2014. aastal valmis medalisari, millega tähistati Krimmi liitmist Venemaaga. 2015. Aastal aga tehti medalid, millel on näha Venemaa pikaajalist liitlast, Tšetšeeni presidenti Ramzan Kadõrovit.