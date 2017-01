Saksamaa tõstab kaitsekulutusi kahe miljardi euro võrra

Ministri sõnul ei saa Saksamaa ühe aastaga kaitsekulutusi järsult suurendada.

Saksamaa kulutab sel aastal riigikaitsele 37 miljardit eurot, mis moodustab ainult 1,22 protsenti SKP-st. 2020. aastaks suurenevad kaitsekulutused 39,2 miljardi euroni.

NATO seatud taseme on saavutanud ainult viis riiki - Eesti, Poola, Kreeka, Suurbritannia ja USA.

Täna USA presidendina ametivande andev Donald Trump on rõhutanud, et Euroopa liitlaste panus NATO-sse on ebapiisav.

Stockholmi Rahvusvahelise Rahuinstituudi (SIPRI) andmetel ulatusid USA kaitsekulutused 2015. aastal 596 miljardi dollarini ehk 3,3 protsendini SKP-st, mis on kõrgeim tase maailmas.