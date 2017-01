Itaalia päästetöötajad jätkavad laviini alla jäänute otsimist

Itaalia võimude andmetel hukkus 18. jaanuaril hotelli tabanud laviinis vähemalt kaks inimest, kuid ohvrite arv oletatavalt kerkib, sest päästetööd alles käivad, edastab BBC.

Itaalias Farindolas jätkavad päästetöötajad laviini alla jäänute otsimist / Handout/Reuters/Scanpix

Lumelaviin vallandus pärast mitut Itaalia keskosa, kaasa arvatud pealinna Roomat, tabanud maavärinat.

Päästjate sõnul ei ole nad lumes otsides veel elumärke leidnud, kuid nad jätkavad otsimist ja loodavad, et kuskil võib keegi veel elus olla. Kaks hotellikülalist, kes olid laviini ajal hotellist eemal, jäid ellu.

Seismoloogide teatel oli Kesk-Itaaliat tabanud maavärinatest nelja värina magnituud viis, mis on võrdlemisi tugev ja purustusi tekitav.

Kohalikel elanikel oli juba enne maavärinat tuisu, rohke lume ja tugeva tuule tõttu probleeme, kuid maavärin muutus olukorra keerulisemaks.

Päästekopter Farindolas / Vigili del Fuoco / IPA/SIPA/Vigili del Fuoco / IPA/SIPA/Scanpix

Itaalia peaminister Paolo Gentiloni sõnas meediale, et Itaalias on ebatavaline olukord, kuna korraga on nii külm, palju lund kui ka maavärinad.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker sõnas, et Euroopa teised riigid on valmis Itaaliat aitama, kuna see, mis juhtub Itaalias, puudutab kogu Euroopat.

Päästetöötajatel on paksu lume ja kinni tuisanud teede tõttu keeruline katastroofipiirkonda pääseda, osa päästjatest liikus sinna suusatades.

Alpipäästjad Farindolas / FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Scanpix

Päästjate hulka kuuluva arsti Gianluca Fachetti teatel mattis lumelaviin hotelli ülemise osa, lõhkus aknad ja uksed ning tungis ehitisse.

Lumelaviini alla jäänud Rigopiano hotell Farindolas / Vigili del Fuoco / IPA/SIPA/Vigili del Fuoco / IPA/SIPA/Scanpix

«Selles hotellis on mitu korrust ja arvame, et suur osa inimesi oli õnnetushetkel alumistel korrustel, selle tõttu loodame pooleldi lume all olevast hotellist ellujäänuid leida,» teatas arst.

Itaalia päästeameti esindaja Fabrizio Curcio lisas, et päästjate eetikakoodeks ei luba kunagi alla anda ja seni, kuni on lootust, tuleb inimesi otsida.

Itaalia võimude andmetel oli laviini ajal hotellis 22 külalist ja seitse töötajat, kuid päästjateni jõudnud nimekirja kohaselt võis hotellis kokku olla 35 inimest.

Lumelaviin tabas hotelli 18. jaanuaril õhtusel ajal kella 16.30 kuni 17.40 vahel, sellele viitavad hotellist tehud kõned nii politseile kui lähedastele.

Itaalia meedia andemtel oli selle hotelli külastajatest enamik itaallased, kuid seal ööbis ka šveitslasi ja rumeenlasi.

Hotelli külaliste hulgas oli kolm last, kelle vanus on kuus, seitse ja üheksa, vanim hotellikülastaja oli 60-aastane itaallane.