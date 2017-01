Põhja-Korea valmistub raketikatsetuseks

Souli sõjaväeagentuuri ametniku sõnul jälgivad nad Pyongyangi tegevust hoolsalt.

Uudisteagentuuri Yonhap andmetel on Põhja-Korea asetanud kaks kaugmaaraketti liikuvatele raketialustele. Raketid ei ületa mõõdult 15 meetrit, mistõttu ei ole nad teadaolevalt ICBM-tüüpi relvad.

Uudisteagentuur vihjas anonüümsele sõjaväeallikale, kes ütles, et Põhja-Korea üritab nii saata sõnumit ametisseastuvale USA presidendile Donald Trumpile.

Ka Ühendriikide luuresatelliitide fotodelt on näha, et Pyongyangist edelas asuvas Chamjini raketitehases on ilmnenud suurenenud aktiivsuse märke.

Ühendriigid usuvad, et selle taga võivad olla ettevalmistused Trumpi presidentuuri esimeste päevade jooksul toimuvateks raketikatsetusteks.

Kummagi riigi ametnikud ei soovinud täpsustada kogutud informatsiooni olemust, kuid märkisid, et rakettide laskmiseks võidakse kasutada liikuvaid aluseid, mistõttu katsetuste algus võib toimuda täiesti märkamatult.