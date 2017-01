Rootsi rahvaarv ületas kümne miljoni piiri

Statistikaameti kodulehel on rahvastikukell, mis näitab, et Rootsis on praegu 10 000 064 elanikku.

Viimase 13 aasta jooksul on rahvaarv tõusnud 9 miljonilt 10 miljonini ja 75 protsenti sellest juurdekasvust on tulnud immigratsiooni arvel.

Rahvastikustatistikat on talletatud alates 1749. aastast, ütles statistikaamet.

Kui 2004. aastal 9 miljonini jõuti, oli Rootsis naisi rohkem kui mehi. Sooline tasakaal muutus 2015. aastal, nüüd on mehed ülekaalus.

Rootsi elanikest 82 protsenti on sündinud Rootsis, kõige rohkem välismaal sündinud elanikke on tulnud Soomest.