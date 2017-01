Lukašenko: Valgevene ei vaja ebaseaduslikke migrante

«Tahan hoiatada, et mingit settetiiki Valgevenes olla ei tohi. Me ei vaja siin võõraid migrante,» ütles president täna, kinnitades Valgevene piirivalve 2017. aasta töökava, edastas meedia.

Samas märkis ta, et Valgevenel on Euroopa Liiduga rändelepped.

«Nad justkui eraldaks meile mingeid vahendeid pagulaskeskuste sisseseadmiseks,» märkis Lukašenko.

Tema sõnul tuleb raha eraldada mitte üksi taoliste pagulaskeskuste loomiseks, vaid ka rändlaste edasiseks väljasaatmiseks.

«Me ei vaja neid siin, seda peab silmas pidama,» ütles ta.

«Seetõttu ei ole me selles asjas ka kuigi kaugele läinud. Kui on mingeid ohte, peame koheselt peatama sarnased protsessid. Kui see vajalik on,» võttis riigipea oma jutu kokku.