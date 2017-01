Soome võimud on kaotanud silmist üle 4000 varjupaigataotleja

Ministri sõnul ei ole teada, kui paljud alates 2015. aastast vastuvõtusüsteemist kadunutest on veel Soomes. Osa neist kadus juba siis, kui asüüliprotsess oli alles pooleli.

Vastuvõtukeskustes on ligi 12 000 eitava vastuse saanud varjupaigataotlejat, ütles Risikko, kelle arvates on tõenäoline, et nad kaebavad otsuse edasi.