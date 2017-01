USA senat kinnitas James Mattise valiku kaitseministriks

Senatis andis Mattise kandidatuurile heakskiidu 91 ja vastu oli vaid üks senaator.

Trump allkirjastas õhtul koheselt ka volitused kaitseminister Mattisele ja sisejulgeolekuminister John Kellyle ning asepresident Mike Pence vannutas nad ametisse.

Mattisest saab esimene kaitseministrina töötav erukindral pärast George Marshalli aastatel 1950-1951.

Mattis teenis rohkem kui neli aastakümmet USA merejalaväes ja juhtis mitmeid operatsioone muu hulgas Lähis-Idas. Ametist lahkumise järel on praegu 66-aastane Mattis töötanud nõunikuna.

Erukindral Mattis ütles eelmisel nädalal senati relvateenistuse komiteele muu hulgas, et toetab USA vägede alalist kohalolu Balti riikides. Mattis kinnitas kuulamisel, et toetab USA vägede alalist kohalolu Balti riikides, et heidutada Venemaad.

Mattis on käinud Eestis 2011. ja 2008. aastal.

2011. aastal Eestis kahepäevasel visiidil viibinud Mattis kohtus tollase peaministri Andrus Ansipi, kaitseministri Mart Laari ja kaitseväe juhataja Ants Laaneotsaga ning osales kaitsepoliitika konverentsi ABCD (Annual Baltic Conference on Defence) raames seminaril.

Mattis on oma varasemates avaldustes korduvalt rõhutanud NATO tähtsust ning avaldanud toetust Ukrainale. Trumpi valikut on kiitnud ka mitmed tulevase presidendi suhtes kriitilisi avaldusi teinud senaatorid nagu vabariiklased John McCain ja Lindsey Graham ning ka mitmed demokraadid.