Laviini alla jäänud Itaalia hotellist toodi välja veel neli ellujäänut

Kaks naist ja mees saadi kätte hommikul kella 3 paiku, pärast koitu toodi välja veel üks mees.

Eile päästeti Itaalia keskosa mägedes asuvast Rigopiano hotellist naine ja neli last.

Õnnetusest eluga pääsenute arv on laupäevahommikuse operatsiooni järel 11, ellujäänute hulgas on kaks külalist, kes olid hotellist väljas, kui lumelaviin selle kolmapäeva õhtul enda alla mattis.

Rusudest on välja toodud ka neli surnukeha, seega on teadmata veel vähemalt 12, aga võimalik et kuni 20 inimese saatus. Keegi ei tea täpselt, kui palju inimesi õnnetuse hetkel majas viibis.

Päästetööd on rohke lume tõttu kulgenud väga aeglaselt ja vaevaliselt, aga kuna paljud kolmekorruselise hotelli siseruumid on terved, loodetakse leida veel ellujääjaid.