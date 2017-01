Süüria põgenikelaagris kärgatas autopomm

«Autopomm plahvatas Jordaania piiril asuva Rukbani laagri servas, neli põgenikku sai surma ja mitu vigastada,» ütles Londonis paikneva keskuse juht Rami Abdel Rahman. Plahvatusest isetekkelises Rukbani laagris, kus elab ÜRO andmetel umbes 85 000 süürlast, teatas ka Jordaania riiklik uudisteagentuur Petra.

Jordaania sulges piiri Süüriaga 2016. aasta juunis, kui terrorirühmitise Islamiriik (ISIS) korraldatud pommiplahvatuses sai surma seitse Jordaania sõdurit. Riik lõpetas ka laagrile abi andmise.

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International teatas oktoobris, et olukord laagris on kohutav. Abi on sinna jõudnud pärast piiri sulgemist kahel korral, viimati novembris.

ÜRO andmetel elab Jordaanias üle 600 000 Süüria põgeniku, Ammani väitel on neid 1,4 miljonit.