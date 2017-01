Pakistan vabastas «desertöörist» India sõduri

Chandu Babulal Chohan jättis oma posti 29. septembril, kuupäeval, mille kohta India teatas, et viis läbi terve rea piiriüleseid dessantrünnakuid. Rünnakud viidi läbi sõjaväelastest ja -tehnikast kubiseval piiril kättemaksuks India armeebaasi rünnaku eest, milles hukkus 19 sõdurit.

Chohan anti üle Wagah' piirialal, teatas Pakistani välisministeerium avalduses. Otsus India sõduri vabastamisest langetati «humanitaarkaalutlustel» ning selleks, et näidata üles oma «pühendumust tagada rahu ja vaikust» nimetatud piirialal.

Pinged kauasel vaidlusalusel piirialal jõudsid mullu septembris ohtlikule tasemele, kui India süüdistas Pakistani omakaitseväelasi nende armeebaasi rünnaku eest, kus hukkunute seas oli ka tsiviilisikuid.

Briti koloniaalvõimu lõppemise järel 1947. aastal kaheks riigiks jagatud India ja Pakistan on pidanud viimase seitsmekümne aasta jooksul maha kolm sõda, millest kaks on seotud Kashmiriga. Piirkond on jagatud kahe riigi vahel, ent mõlemad nõudlevad endale kogu Kashmiri.

India süüdistab Pakistani regulaarselt mässuliste relvastamises ja Kashmiris üle piiri saatmises, et korraldada rünnakuid India sõdurite vastu. Islamabad eitab süüdistusi.