USA president külastas Luure Keskagentuuri peakorterit

President lubas agentuurile igakülgset toetust, kuid arvustas samas teravasõnaliselt CIA endise juhi John Brennani tegevust, kelle ametiajal lekkis avalikkusesse mitmesugust informatsiooni Trumpi kohta.

Trump nimetas Brennani infot libauudisteks ja vihjas, et lekitamise taga oli kõige tõenäolisemalt Brennan ise.

Ühendriikide riigipea lükkas tagasi väited, et on luurekogukonna vastu kuidagimoodi vaenulik.

«Asi on täiesti vastupidine. Ma seisan tuhandeprotsendiliselt teie taga,» lubas Trump.

Trump on teinud korduvalt CIA aadressil luurekogukonda valusalt puudutanud avaldusi ning muuhulgas teatanud, et loobub agentuuri igapäevastest luurebriifingutest.

Trump valis CIA uueks juhiks Mike Pompeo, keda senat pole veel ametisse kinnitanud. West Pointi sõjaväeakadeemia lõpetanud Pompeo teenis armees ajal, mil Nõukogude Liitu peeti Ühendriikide suurimaks vaenlaseks.

Pompeo soovitab valitsusel terroritõrje eesmärgil jälitustegevust laiendada, mitte vähendada ning leiab, et kongressil peaks olema suurem roll luureagentuuri tegevuse kontrollimises.

Ta on ka öelnud, et pooldab uputamisvõtet, et terroris kahtlustatavatelt ülekuulamisel infot välja pressida.