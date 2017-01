Pakistani turul hukkus plahvatuses 22 inimest

Plahvatus leidis aset Afganistani piiri äärse Kurrami hõimupiirkonna Parachinari linna rahvarohkel aedviljaturul. Plahvatuse põhjustas isetehtud lõhkekeha, mis oli peidetud ühte aedviljakasti.

Sündmuspaigale saabusid appi sõjaväelased ja piirivalvurid ning kannatanuid evakueeriti armeekopteritega.

Ohvrite arvu kinnitas loodeprovintsi Khyber Pakhtunkhwa kuberner Iqbal Zafar Jhagra. Ta ütles eratelekanalile Geo, et vähemalt 50 inimest sai kannatada, kellest 12 on kriitilises seisundis.

Rünnaku eest võttis telefonikõnes uudisteagentuurile AFP vastutuse kohaliku Talibani ehk Tehreek-e-Taliban Pakistani (TTP) Hakimullah Mehsudi rühmitus.

"See oli kättemaksuks meie kaaslaste eest, kelle on tapnud julgeolekujõud, ja et anda õppetund šiiitidele, kes toetavad Bashar al-Assadi," ütles rühmituse esindaja Qari Saifullah viitega Süüria presidendile.

Pakistani politsei tappis teisipäeval Talibaniga seotud islamirühmituse Lashkar-e-Jhangvi juhi Asif Choto.

Saifullah hoiatas, et sunniitlik rühmitus jätkab šiiade ründamist, kui nad toetavad Assadi, kelle režiimi vastases kodusõjas on alates 2011. aastast surma saanud üle 310 000 inimese.

Detsembris 2015 sai samal turul improviseeritud lõhkekeha plahvatuses surma vähemalt 23 ja viga üle 30 inimese.

Kurram on üks Pakistani seitsmest poolautonoomsest hõimualast, kus kehtivad kohalikud tavad ja seadused. Piirkonnas on olnud sunnide ja šiiade usukokkupõrkeid.

Šiiad on Pakistanis vähemuses, moodustades umbes 20 protsenti riigi 200 miljonist elanikust.