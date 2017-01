USA president kohtub reedel Suurbritannia peaministriga

May on esimene välisriigi liider, kellega Trumpi oma ametiajal kohtub.

May on lubanud käivitada Euroopa Liidust lahkumiseks vajaliku Lissanoni leppe 50. artikli märtsi lõpuks. May ütles Davosis toimunud Maailma Majandusfoorumil, et Suurbritannia tahab vabadust luua uusi kaubandussidemeid vanade sõprade ja uute liitlastega üle terve maailma.

Trumpi sõnul oli Brexit suurepärane asi pannes aluse USA ja Suurbritannia vahelisele kaubanduslepingule, mis on mõlemale riigile ülimalt kasulik.

May büroo esindajad kohtusid juba detsembris Trumpi abidega ja visiidi põhipunktides lepiti kokku, kuid selle täpset aega ei olnud siiani avalikustatud.

Briti ametnikud loodavad tugevdada majandussidemeid USA-ga, kuna Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust.

May püüdeid Trumpiga töösuhteid arendada raskendavad viimase soojad suhted Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) endise liidri Nigel Farage'iga.

Suurbritannia EL-ist lahkumist propageerinud Farage's nähakse Trumpi liitlast mässus eliidi vastu ja ta oli esimene Briti poliitik, kes pärast 8. novembri USA presidendivalimisi Trumpiga kohtus.

Farage osales ka Trumpi ametisseastumise tseremoonial.