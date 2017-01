USA president kohtub kuu lõpul Mehhiko riigipeaga

Valge Maja eestkõneleja Sean Spiceri sõnul vestlesid riigipead telefoni teel ning leppisid kokku kohtumise peateemade osas, milleks on kaubandus, migratsioon ja julgeolekuprobleemid.

Mehhiko president ütles reedel, et loodab Trumpiga vastastikku lugupidavaid suhteid.

"Me töötame koos, et kahe riigi koostööd ja suhteid veelgi parandada. Iseseisvus, rahvuslikud huvid ja Mehhiko kodanike kaitsmine juhivad meie suhteid Ühendriikidega," lubas riigipea.

Peña Nieto lükkas varem sel nädalal tagasi USA presidendiks valitud Dondald Trumpi nõudmise, et tema riik maksaks piiritara eest, kuid lubas sellest hoolimata anda oma parima heade suhete loomiseks Ühendriikide uue riigipeaga. Peña Nieto märkis, et Mehhiko on valmis kõnelusteks kaubandussuhete, turvalisuse ja migratsiooni küsimustes, kuid aluspõhimõtted nagu enesemääramisõigus ei kuulu arutamisele.

"Näiteks see müüri puudutav küsimus. Loomulikult me ei kavatse selle eest maksta: Mehhiko võib investeerida turvalisemasse piiri, kuid mitte müüri," ütles president diplomaatidele peetud kõnes.

Peña Nieto sõnul pole tema valitsus ühtlasi rahul Trumpi tegevusega, kes kasutab Mehhiko välisinvestorite mõjutamiseks "hirmu ja ähvardusi".

President lisas, et riikidevaheliste läbirääkimiste käigus peab Ühendriigid võtma omapoolse vastutuse ebaseaduslike relvade ja kuritegeliku raha sissevoolu eest Mehhikosse.

Trump lubas nädal tagasi, et jätkab palju vastuolu tekitanud kava ehitada Ühendriikide lõunapiirile tara ning et selle maksumus tuleb lõunanaabril Mehhikol Washingtonile hüvitada.