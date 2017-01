Austraalias suri haiglas viies sihiliku otsasõidu ohver

Politsei informatsiooni kohaselt suri hilisõhtul kolmeaastane poiss. Haiglas anti abi 37 inimesele, kellest neli on siiani kriitilises seisundis. Hukkunute seas oli ka üks kümneaastane tüdruk.

Autot juhtinud Dimitrious Gargasoulas viibib samuti haiglas, sest politsei tulistas teda kinnipidamisel kätte.

Victoria osariigi politseiülema Stuart Batesoni sõnul sõitis mees sihilikult oma autoga inimeste sekka Bourke'i tänava kaubanduskeskuse juures.

Sotsiaalmeedias kirjeldasid inimesed ka laskude kuulmist. Telepildis võis näha kahjustustega punast autot, mille esiuksed olid lahti ning tuuleklaas puruks. Meedias avaldatud fotodel oli näha kummuliolev lapsekäru.

Varem päeval oli Gargasoulas pussitanud oma venda. Võimud on toonitanud, et inimestele otsasõitmise puhul polnud tegu terrorismiga, vaid mehel on tõsised vaimuhäired, vägivaldne taust ja uimastiprobleemid. Politsei loodab mõrtsukat pühapäeval küsitleda.

Victoria osariik lõi fondi ohvrite ja nende perede abistamiseks ning pani ise sinna 100 000 Austraalia dollarit ehk umbes 70 000 eurot.