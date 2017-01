Trump: meedia valetas publiku hulga kohta ametisseastumisel

Trumpi hinnangul tuli ametisseastumist vaatama rohkem kui miljon inimest.

«Pidasin kõne ja kogu väljak oli täis. See paistis miljoni või poolteise miljoni inimesena,» ütles Trump Luure Keskagentuuri (CIA) peamaja külastades.

«Nad (meedia) näitas kohti, kus ei seisnud kedagi ja väitsid, et Trump ei suutnud inimesi kohale meelitada. Siin mõned meediakanalid kirjutasid, et kohal oli vaid 250 000 inimest. See pole ka paha. Kuid see on vale,» rääkis Trump.

«Nad jäid oma valedega vahele ja ma usun, et nad maksavad selle eest kallilt. Inimestele ei meeldi, kui neile valetatakse,» sõnas Trump.

«Tegemist oli suurima publikuga, mis eales on ühel ametisseastumisel osalenud,» oli veendunud ka Valge Maja infoülem Sean Spicer.

Spiceri sõnul on meediakanalite katsed tahtlikult halvustada ja valeinformatsiooni jagada tõeliselt häbiväärsed. Spicer lahkus pressikonverentsil vastamata ajakirjanike küsimustele.