Trumpi ametissevannutamise järel kadusid valitsuse kliima- ja seksuaalvähemuste leheküljed

Kodulehtede eemaldamine käis samaaegselt teiste juhtivorganite digitaalsete platvormide ülevõtmisega, et korraldada neid uuele administratsioonile vastavaks.

Obama administratsiooni kliimaleht on alles, kuid see liigutati Rahvusarhiivi kodulehele.

Trump on olnud pikaajaline kliimamuutuste eitaja, olles nimetanud seda ka hiinlaste väljamõeldiseks, mille eesmärk on Ühedndriikide tööstust hävitada.

Lisaks on ta seadnud kahtluse alla Pariisi kliimaleppesse jäämise. Trump on andnud mõista, et USA peaks leppest taganema, ehkki selline samm võtaka aastaid.