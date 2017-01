Prantsusmaa sotsialistid peavad presidendi eelvalimisi

Valls, kes lahkus kandideerimiseks president François Hollande'i kabinetist, oli enne kampaania algust pikka aega peasoosik sotsialistide nominatsioonile.

Kuid Vallsi kampaaniat on peetud jõuetuks ning mõned analüütikud on prognoosinud, et nädala pärast peetavasse teise vooru pääsevad kaks kandidaati erakonna vasaktiivalt - isepäine protektsionist Arnaud Montebourg ja Benoît Hamon.

Samas ei tõota küsitlused võitjale midagi head - enamik neist näitavad, et sotsialistide kandidaat 23. aprillil peetavast presidendivalimiste esimesest voorust edasi ei pääse.

Praeguste prognooside kohaselt kujuneb valimistest lahing konservatiivist ekspeaministri François Filloni, paremäärmuslaste liidri Marine Le Peni ja 39-aastase endise majandusministri Emmanuel Macroni vahel, kes on olnud ka sotsialistide valitsuses.

Suhteline uustulnuk poliitikas Macron lahkus valitsusest augustis, et luua omaenda tsentristlik liikumine, mis on napsanud hääli eelkõige sotsialistidelt.

Neljapäeval avaldatud uuringutulemuste kohaselt toetab Macroni esimeses valimisvoorus 17-21 protsenti hääletajaist.

Mõned mõjukad sotsialistid on öelnud, et võivad eelistada Macroni oma partei esindaja asemel, kui tal näib olevat enam eduvõimalusi Le Peni vastu.

Vasakpoolseid võib lõhestada ka kommunistide toetatav Jean-Luc Mélenchon, kelle toetusnumbrid on samuti kahekohalised.

Kõige tõenäolisemaks peetakse mais toimuvas presidendivalimiste teises voorus siiski vastasseisu Filloni ja Le Peni vahel.