Video: Madonna rääkis kõnes Valge Maja õhkulaskmisest

«Oli vaja seda kohutavat pimedushetke, et meid üles äratada,» ütles Madonna rahvahulgale. «Tundub, nagu me oleks kõik liikunud illusoorsesse mugavustsooni, arvates, et lõpuks seatakse õiglus jalule ja head võidavad.»

«Noh, me ei võitnud neid valimisi. Kuid head võidavad lõpuks siiski,» lisas ta.

Teiste eilsete kõnelejate taustal paistis Madonna eriti provokatiivne. Ta märkis, et marss tähistab revolutsiooni algust ja rahvas enam ei tagane.

«Ja meie vastastele, kes ütlevad, et see marss ei vii millegini, ütlen ma: Minge p***e! See on palju vajatud muutuse algus,» sõnas popstaar.

Madonna lisas ka, et ta oli Trumpi võidust raevus.

«Jah, ma olen vihane. Jah, ma olen raevus. Jah, ma olen mõelnud Valge Maja õhku lasta. Kuid ma tean, et see ei muudaks midagi. Me ei saa meeleheitesse laskuda,» lõpetas ta.