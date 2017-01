Kindral Johan Laidoneri retk Rahvasteliidu esindajana 1925. aastal Põhja-Iraaki on Eesti ajaloolastele teada-tuntud seik. Toona oli just Laidoneri juhitud delegatsiooni raport see, mille mõjul otsustati jätta Mosuli piirkond ja ümbritsevad kurdide alad Türgi asemel Iraagi koosseisu.