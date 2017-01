Saksa välisminister: Trumpi valimine märgib uut ajastut

Steinmeier kirjutas täna ajalehes Bild, et Donald Trumpi valimisega on 20. sajandi maailm lõpuks läbi ning on veel ebaselge, milliseks uus maailm kujuneb.

Ta ütles, et igasuguse võimumuutusega kaasnevad ebakindlus, kahtlused ja küsimärgid, kuid praegu, uue globaalse korratuse ajastul, on kaalul palju rohkem.

Steinmeier ütles, et kavatseb Washingtoniga edendada vabakaubandust ja ühiseid jõupingutusi äärmusluse vastu.

Ta avaldas veendumust, et Saksamaa leiab Washingtonis vestluskaaslasi, kes teavad, et ka suurriigid vajavad partnereid.