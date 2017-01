Vene allikas: IS värbab üha rohkem Hiinast ja Kesk-Aasiast

«Venemaa, Türgi ja Iraani ühendamine võitluses Süüria terroristide vastu ning Aleppo vabastamine on mõjutanud IS-i välisvõitlejate rahvuslikku koosseisu. Euroopast saabunute arv IS-i rühmitustes Süüria territooriumil on vähenenud märkimisväärselt,» ütles ta.

«IS-i gruppides on nüüd suurem osakaal Kesk-Aasia vabariikide esindajatel, samuti isikuid Hiina Xinjiangi Uiguuri autonoomsest piirkonnast. Antud regioonist saabunute arv Süürias on juba sadades ning hiina keelt on selgelt kuulda sõjaväeraadios Palmyra ning Deir Ezzori lähistel,» ütles allikas.