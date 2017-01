Senaatorid tahavad piirata Trumpi võimalusi tühistada Vene-sanktsioone

Schumer ütles intervjuus telekanalile ABC News, et seaduseelnõu, mis esitatakse kongressile sel nädalal, on koostatud vastuseks võimalusele, et ametisseastunud Trumpi administratsioon võib pakkuda Moskvale sanktsioonide tühistamist vastutasuks Vene tuumaarsenali vähendamise eest.

Senaatori hinnangul oleks "selline vahetuskaup õigustamatu".

"Sanktsioonide muutmine arvestades seda, mida Venemaa tegi Ukrainas, tema ähvardused Balti riikide suhtes, samuti tema selged püüded sekkuda meie valimistesse - oli sellel mõju või mitte - on meile oht, millega me ei olnud seni Ameerika ajaloos kokku puutunud," seletas ta.

Demokraadist senaator lisas, et tema kolleegid vabariiklaste ridadest John McCain ja Lindsey Graham toetavad seaduseelnõud.