Mida Donald Trump Ovaalkabinetist välja viskas ja mida asemele tõi?

Trump hakkab tööle Valge Maja Ovaalkabinetis, nagu paljud talle eelnenud presidendid, edastab iltasanomat.fi.

Trump lasi Ovaalkabineti sisekujundust muuta, näiteks eemaldas Obama aja punased kardinad ja lasi panna asemele kuldsed. Obama ümara vaiba asemel otsisid Valge Maja töötajad taas välja George W. Bushi ajal põrandal olnud kuldkollase vaiba.

Valge Maja Ovaalkabinet / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

Selle vaiba lasi kududa Bushi naine Laura, kelle sõnul viitas see vaip ta mehe optimistlikule loomusele.

Obama vaip seevastu oli ebatavaline, kuna sellel oli tumedanahalise inimõigusaktivisti Martin Luther King Jr-i kuulus lause «I have a dream» ja veel nelja presidendi mõtteterad.

CNNi andmetel vahetas Trump välja ka Ovaalkabineti diivanid, eelistades Obama ajal olnud hallikaspruunidele diivanitele kollase brokaatkattega diivaneid.

USA meedia teatel ei olenud Trumpi sisekujunduse muutus üllatus, kuna varasemast on teada, et talle meeldib luksus. Kuld-karda leidub palju ka Trumpi luksuskorteris New Yorgis Trump Toweris.

Trumpi ja Obama erinevausele viitab ka endise Briti peaministri Winston Churchilli tagasitulek Ovaalkabinetti. Obama ehmatas ameeriklasi ja britte sellega, et vahetas oma ametiaja alguses 2009. aastal Churchilli büsti Martin Luther King Jr-i büsti vastu.

Trump lubas valimiskampaania ajal, et kui Ovaalkabinetist saab tema töörum, siis toob ta Churchilli tagasi.

Nüüd Ovaalkabinetis olev Churchilli büst ei ole sama büst, mis oli seal George W. Bushi ajal, sest pärast oma ametiaja lõppu tagastas Bush selle Ühendkuningriigile. Trump palus Briti välisministrilt Boris Johnsonilt enda jaoks uue Churchilli büsti ja selle andmiseks USA presidendile andis loa Briti peaminister Theresa May.

Valge Maja pressiesndaja Sean Spiceri kinnitusel jääb Martin Luther King Jr-i büst Ovaalkabinetti, kuid mitte enam nii nähtavale kohale.

Briti meedia ja diplomaatide arvates tahab Trump Churchilli büstiga rõhutada kahe riigi koostöö tähtsust.

Valge Maja Ovaalkabineti ja teiste ruumide uuesti sisustamine on uue peremehe saabumisel traditsioon ja tavaliselt tegeleb sellega uue presidendi abikaasa.

Donald Trump Valge Maja Ovaalkabinetis / CNP/AdMedia/SIPA/CNP/AdMedia/SIPA/Scanpix

Donald Trumpi abikaasa Melania Trump kohtus sisekujundajaga jaanuari alguses ja nad langetasid ostsuse, mida Valges majas muuta ja mida mitte.

USA kongress annab uuele presidendile enda Valges Majas sisseseadmiseks 100 000 dollarit, kuid selle summa kasutamise kohustust ei ole. Barack Obama ja ta naine Michelle Obama maksid Valgesse Majja kolimise ja seal sisekujunduslike muudatuste tegemise ise kinni.

Trump sõnas juba 2005. aastal väljaandele People, et kui ta oleks president, tahaks ta Valge Maja sisekujundust muuta, kuna see peab väljendama nii USA sise- kui välispoliitikat.