Vene diplomaatilised allikad: Bashar al-Assadil on pikaajalise sõja tõttu psüühilisi probleeme

Bashar al-Assadi probleemidele viitas nimetatud väljaande kolumnist Amir Taheri, kelle andmetel on pikaajaline pinge mõjunud Süüria presidendi tervisele halvasti, edastab The Independent.

«Vene diplomaatidele oli juba varem teada, et al-Assadil on terviseprobleeme, kuid nüüd on nad hakanud nende kohta meediale vihjeid andma. Näiteks on Süüria presidendil vasaku silma tõmblemine ja tikid,» teatas kolumnist.

Kolumnisti paljastatu noppisid üles mitmed Süüria režiimi vastased väljanded, mis lisasid, et al-Assad on vajanud oma vaimse tervise tõttu ravi.

Möödunud aasta lõpul andis Bashar al-Assad intervjuu Briti väljaandele The Sunday Times, milles teatas, et kodusõda ei ole röövinud temalt rahulikku ööund. Samas on teada, et ligi kuus aastat kestnud sõjas, milles on nüüdseks mitu osapoolt, on elu kaotanud üle 400 000 inimese ning pool Süüria rahvastikust on põgenenud kas naaberriikidesse või kaugemale.

Kui Briti reporter al-Assadilt küsis, kas Aleppos ja mujal Süürias hukkunud lapsed tekitavad talle südametunnistuse piinu, ta vaid naeris ja kommenteeris, et see on konksuga küsimus.

«Saan aru, miks te sellise küsimuse esitasite. Ma magan rahulikult, töötan ja söön nagu tavaliselt, lisaks teen sporti,» teatas Süüria president siis.