Paavst Franciscus hoiatas populismi eest, viidates Hitlerile

Paavsti sõnul on siiski veel liiga vara öelda, mida teeb 20. jaanuaril USA presidendiks saanud vabariiklane Donald Trump, kelle nii sise-kui välispoliitilised vaated ja seisukohad on äärmuslikud, edastab Al-Jazeera.

Paavsti arvates on vale ehitada Euroopa riikide piiridele tarasid ja okastraataedu, et nende abil sisserändajaid takistada.

Franciscuse sõnul on läbi maailma ajaloo tulnud ette kriise, mille tõttu tekib inimestes kartus ja mure tuleviku pärast, kuid kriisid on ületatavad.

Paavst meenutas, et 1920. – 1930. aastatel oli Saksamaal kujunenud olukord, mis soosis natsionaalsotsialismi ja Hitleri võimule tõusmist.

Paavst Franciscus / TONY GENTILE/REUTERS/Scanpix

«Hitler sai võimu demokraatlikul teel, rahvas andis talle oma hääle, kuid sakslased ei arvestanud, et temast võib saada türann. Me kõik peame Saksamaa 20. sajandi hoiatavat näidet silme ees hoidma ja sellest õppust võtma,» teatas Franciscus.

Adolf Hitler / Handout/Reuters/Scanpix

Paavast lisas, et Hitleri ajal üritasid sakslased end kaitsma, arvates et välised jõud võivad nende identiteedi hävitada ja selle tõttu hakati hävitama teistsuguseid, eelkõige juute. Sama kehtib ka nüüdsiajal, mil Euroopa tunneb ohustatuna moslemitest sisserändajate tõttu.

«Hitleri Saksamaa oli tegelikult algusest «vildakas» ja me teame, mis see lõpuks kaasa tõi. Tänapäeval on olukord teine, kuid peame olema valvel, sest paremäärmuslus ei ole kuhugi kadunud,» selgitas paavst.

Franciscuse arvates võis Donald Trump oma valimiskampaania ajal kasutada räiget retoorikast, kuid presiendiametis ta seda kindlasti enam teha ei saa. Seega tuleb oodata ja vaadata, mis suunas ta «USA riigilaeva tüürib».

Paavst kritiseeris möödunud aastal USA presidendivalimiste kampaania ajal Trumpi, öeldes et isik, kes mõtleb USA eristamisele ülejäänud maailmast ja müüride, mitte sildade rajamisele, ei ole kristlane, vaid saatanast, kuid nagu kõigile, tuleb ka temale anda aega.

Populismi (ladina keeles on populus rahvas) alustalaks on põhimõte rahvas eliidi vastu.

Personalistlik populism on strateegia, milles karismaatiline juht lubab kõigile natuke midagi, samas ei loo see uusi reegleid ja institutsioone, mis piiraksid võimu tsentraliseerumist.