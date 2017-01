Trump tembeldas valetamise alternatiivtõeks

Trumpi pressiesindaja Sean Spicer veetis oma Valge Maja esimese pressikonverentsi ajakirjanike peale karjudes ja neid valeteabe edastamises süüdistades. «Me peame meediat vastutavaks. Trumpi ametissepühitsemist jälgis ajaloo suurim hulk publikut. Punkt.»

Väide on vastuolus fotograafide jäädvustuste ja liiklusinfoga.

Trumpi üks nõunikest Kellyanne Conway asus eile ajakirjanikega kohtudes Spicerit kaitsma, öeldes, et viimane oli vaid esitlenud «alternatiivseid fakte».

Avaldused järgnesid üleriigilistele meeleavaldustele, milles osales hinnanguliselt 2,6 miljonit inimest. Protestidega avaldati meelt Tumpo vastu, keda süüdistatakse naiste seksuaalses ahistamises ja ründamises. Avalikkuse ette jõudis presidendivalimiste ajal ka helisalvestis, milles Trump uhkustab naiste jalgevahelt katsumisega.

USA pealinnas Washingtonis korraldatud Naiste Marsi põhisündmusest võttis laupäeval osa umbkaudu miljon meeleavaldajat. Sadu tuhandeid protestijaid saabus tänavatele New Yorgis, Los Angeleses, Chicagos ja Bostonis. Protestijatele korraldati toetusmarsse üle maailma.

Trump üritas eile massidemonstratsioonide tähtsust lahjendada ja kirjutas Twitteris, et jälgis neid. «Jääb mulje nagu meil oleks just valimised olnud. Miks need inimesed ei hääletanud?»

«Kui Trump ei suuda juba ajakirjanike vähesust taluda, mis siis veel saab, kui hakkavad saabuma raportid majandusest, eelarvest ja tervishoiust?» sõnas California demokraadist kongresmen Adam Schiff. «Valeks kutsutakse kõike, mis talle ei meeldi.»