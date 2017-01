Ühelapsepoliitikast loobunud Hiinas jätkab sündide arv tõusu

Päevalehe China Daily teatel sündis mullu 2015. aastast 1,3 miljonit last rohkem. Lisaks oli 2016. aasta Hiinas ahvi aasta, mis hiina uskumuste alusel on lapse sünniks soodne aeg.

Ametnike sõnul sündisid pea pooled lapsed perekondadele, kus juba on üks laps.

Hiina ühelapsepoliitika sai alguse 1979. aastal, et aeglustada rahvastiku juurekasvu ning lõpetati 2015. aasta oktoobris, sest paraku viis see poisslaste soosimise ja naistepuuduseni. Nüüdseks on Hiina hädas vananeva rahvastikuga.