Stanfordi poliitikaajakiri: Ilves on ainulaadne poliitik

Usutluse sissejuhatuses märgib Ilvest intervjueerinud Jake Dow:

Toomas Hendrik Ilves on ainulaadne poliitikategelane. Sündinud Eesti päritolu põgenike perre, kasvas üles New Jersey's, pöördudes hiljem Euroopasse tagasi, et töötada Saksamaal Raadio Vaba Euroopa ajakirjanikuna. Pärast külma sõja lõppu asus ta tööle taasiseseisvunud Eesti Vabariigi valituse heaks, kõige pealt suursaadikuna, siis välisministrina, edasi valiti ta Euroopa Parlamenti ja lõpuks Eesti presidendiks.

Jake Dow: Donald Trumpi poliitika eelistused on kõikunud servast serva, aga üks teema, kus on ta näidanud üles teatud järjepidevust on Venemaa ja tahtmatus tunnistada sealset valimistesse sekkumist ja NATO kriitikat. Mis hetkel oli teie jaoks selge, et Trumpi seisukohad Euroopa julgeolekupoliitika küsimuses erinevad teistest USA poliitikutest tunduvalt?

Toomas Hendrik Ilves: Siis kui ta teatas, et kui NATO liikmed ei maksa, ei pruugi USA ka neile appi tulla. Eesti on üks neist riikidest, kes maksab, nii et võiksime öelda, mis siis. /.../

JD: Liberalismi vastasus on üle maailma pead tõstmas. Liberaalid, kõige laiemas tähenduses, on oma argumente kaotamas alates Brexitist kuni USA ja Filipiinideni. Miks on liberalism taandumas ja mis peaks muutuma, et liberaalid suudaksid edukamalt oma väärtusi kaitsta?

THI: Esiteks tuleb märkida, et väljaspool USA-d pole liberalism tingimata vasakpoolne. Kui ma ütles, et ma olen liberaal, siis see ei ütle midagi selle kohta, kas ma olen vasak- või parempoolne, aga tähendab, et ma pean oluliseks vabasid valimisi, seaduse ülemuslikkust ja inimõiguste austamist.

Aga miks see praegu toimub? Inimesed on unustanud, mida sõda endast kujutab. Euroopa puhul loodi EL selleks, et sõdu ära hoida. 1940ndate aastate lõpul pärast Teist maailmasõda on reaalne oht, et Saksamaa ja Prantsusmaa vaheliseed suhted hakkavad taas pingeliseks muutuma. Tegemist oli seega teadliku sammuga neid pingeid vähendada. Asi on selles, et kui keegi praegu ütleb, et 'Euroopa on rahuprojekt', siis ei tähenda see enam inimeste jaoks midagi. Sõjajärgses Euroopas üleskasvanutele läks aga see sõnum korda.