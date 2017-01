Süüria kõneluste esimene päev lõppes nähtava läbimurdeta

«Meie delegatsioonide kohtumised on tänaseks läbi,» ütles režiimile lähedalseisev allikas uudisteagentuurile AFP pärast seda, kui mässuliste kõneisik Yehya al-Aridi oli öelnud ajakirjanikele, et opositsiooni kohtumistega on samuti tänaseks ühel pool.

Kõneluste keerukust näitab see, et vastaspooled on pidanud läbirääkimisi ainult vahendajate kaudu ja mitte näost näkku ning see jätkub opositsiooni kinnitusel ka teisipäeval.

Uudisteagentuuri Reuters allikate kohaselt on läbirääkimistel siiski tekkinud lootus ettevaatlikuks optimismiks selle üle, et teisipäeval võib toimuda mõningaid edasiminekuid.

«Kõnelused olid pikad ja produktiivsed. Osapooled töötavad probleemidega, mis on seotud vaherahu kindlustamisega,» ütles opositsioonidelegatsiooni nõunik Yahya al-Aridi.

Kasahstani pealinnas Astanas algasid esmaspäeval rahukõnelused Süüria mässuliste ja režiimi vahel. Läbirääkimiste esimesel istungil keeldusid ülestõusnud otsekõnelustest režiimi delegatsiooniga. Pole teada, kas nad on valmis otsekõnelusteks edasistel istungitel.

Ülestõusnute hinnangul on Iraani, Venemaa ja Türgi korraldatud kõneluste peaeesmärk detsembris jõustunud relvarahu tugevdamine. Damaskuse režiim nõuab poliitilist lahendust ja ülestõusnutelt relvade mahapanemist vastutasuks amnestia eest.

Süürias kehtib detsembri lõpus jõustunud relvarahu, mis on seni laias laastus pidanud. Kõneluste peaeesmärgiks peetakse relvarahu kinnistamist, kuigi Süüria mässulised ja režiim pole kohtumise eesmärkides ühel meelel.