USA väljasaatmispoliitika keskmes saavad olema kurjategijad

"Keskendume inimestele, kes teevad meile kahju või on teinud kahju ja kellel on kriminaalne minevik," ütles Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ajakirjanikele, kui talt küsiti Ühendriikide tulevase migratsioonipoliitika kohta.

"Meil on palju isikuid, kelle osas me peame selgusele jõudma - ka oma viisatähtaja ületanud inimesed on sooritanud kuriteo. Me kavatseme selle läbi võtta süstemaatiliselt ja metoodiliselt. Aga kõigepealt me keskendume inimestele, kes on teinud meie riigile kahju," ütles Spicer.

Trump võttis oma valimiskampaania ajal üheks keskseks teemaks ebaseadusliku sisserände ohjeldamise ning öelnud, et on valmis ehitama Ühendriikide lõunapiirile müüri, mille Mehhiko valitsus kinni maksab. Trumpi sõnul tulevad koos illegaalidega üle piiri kurjategijad, narkokaubitsejad ja vägistajad.

Trump on ühtlasi öelnud, et Saksamaa liidukantsler Angela Merkel tegi katastroofilise vea, kui lasi sisserändajatel takistamatult riiki valguda. Riigipea hinnangul sai Saksamaa taolise poliitika tagajärgede kohta väga selge pildi Berliinis detsembris korraldatud terrorirünnakuga seoses.