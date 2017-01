USA kaitseminister kinnitas vankumatut pühendumust NATO-le

"Telefonikõnes Suurbritannia kaitseministri Michael Falloniga kinnitas Mattis Ühendriikide vankumatut pühendumust NATO-le," ütles Pentagoni eestkõneleja kapten Jeff Davis.

Mattis on juba oma varasemates avaldustes korduvalt rõhutanud NATO tähtsust. USA presidendi Donald Trumpi valikut on kiitnud ka mitmed tulevase presidendi suhtes kriitilisi avaldusi teinud senaatorid nagu vabariiklased John McCain ja Lindsey Graham ning ka mitmed demokraadid.

Suurbritannia peaminister Theresa May külastab Washingtoni reedel.

Mayst saab esimene välisriigi liider, kes Trumpi ametisseastumise järel temaga otsekõnelusi peab.

Briti suursaatkonna sõnul kujutab kohtumine endast võimalust liidritel omavahel tutvuda ja luua alus viljakateks töösuheteks.

Arutelu alla tulevateks teemadeks on ilmselt kaubandus, terrorism, Süüria, Venemaa ja NATO.

USA president Trump on teinud NATO kohta mitmeid kriitilisi avaldusi, mis on tekitanud küsimusi Ühendriikide edasise tegevuse kohta sõjalises liidus.

Prantsuse konservatiivide presidendikandidaat François Fillon väljendas alles esmaspäeval muret USA uue valitsuse kursi pärast ja rõhutas, et Euroopa vajab kontinendi kaitsmiseks ja võitluseks islamiäärmusluse vastu uut sõjalist liitu.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg seevastu pole USA pühendumuses kahelnud.

"Olen absoluutselt kindel, et Ühendriigid säilitavad oma tugeva pühendumuse NATO-le, Atlandi-ülesele sidemele ning Euroopa julgeolekugarantiidele," ütles peasekretär. "Olen kindel, sest ta (Trump) on öelnud seda paljudele Euroopa liidritele ja ka mulle, kui meil oli mõne nädala eest telefonikõne."

Stoltenberg rõhutas, et tugev NATO on oluline mitte ainult Euroopa liitlastele, vaid ka Ühendriikidele endile. Ta tuletas meelde, et ainus kord, kui NATO alusleppe artikkel 5 käivitati, oli siis, kui USA-s toimusid 9. septembri terrorirünnakud.