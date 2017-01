USA senat kinnitas Luure Keskagentuuri uueks juhiks Mike Pompeo

Telekanali NBC Newsi andmetel sai Pompeo senati hääletusel 66 poolt- ja 32 vastuhäält.

Neli korda Kansasest esindajatekotta valitud Pompeo oli USA senati luurekomitee liige ja töötas ka komisjonis, mis uuris rünnakut USA diplomaatilisele esindusele Liibüas Benghazis. West Pointi sõjaväeakadeemia lõpetanud Pompeo teenis armees ajal, mil Nõukogude Liitu peeti Ühendriikide suurimaks vaenlaseks.

Pompeo soovitab valitsusel terroritõrje eesmärgil jälitustegevust laiendada, mitte vähendada ning leiab, et kongressil peaks olema suurem roll luureagentuuri tegevuse kontrollimises.

Ta on ka öelnud, et pooldab "uputamisvõtet", et terroris kahtlustatavatelt ülekuulamisel infot välja pressida.

Pompeo toetas vabariiklaste presidendikandidaatidest esialgu senaator Marco Rubiot, kuid asus hiljem Trumpi selja taha.