Pildid ja video: Itaalia lumelaviinihotellist päästeti kolm kutsikat

Päästjad on seni otsinud ellujäänuid ja hukkunuid, eile leiti lumest välja kaevatavast hotellist elusana kolm valgekarvalist lambakoera kutsikat, edastab BBC.

Itaalia Rigopiano hotellist, mis mattus laviini alla, leiti kolm lambakoera kutsikat / Corpo Nazionale Soccorso Alpino/AP/Scanpix

Seni on laviini alla jäänud hotellist leitud üheksa elus inimest, veel kaks inimest oli laviini ajal hotellist väljas ja on samuti elus.

Päästjad on seni hotelli kaevanud lumest välja kühvlite ja kätega, et mitte vigastada sinna lõksu jäänuid. Hiljem võidaks appi võtta rasketehnika.

Hotelli tegevjuht Bruno Di Tommaso teatas enne laviini politseile ja kohalikele võimudele, et piirkonnas oli mitu maavärinat, mille tõttu enamik hotellikülastajaid ei läinud mäele, vaid jäid hotelli ja on paanikas. Samas ta ei maininud laviiniohtu, kuna ta ei olnud sellest teadlik.

Hotellis kelnerina töötanud Alessandro Giancaterino surnukeha leiti esimesena ja ta maetakse lähedal asuva Farindola surnuaiale, kokku on leitud kuus surnukeha.

Päästjate sõnul näitab eilne Abruzzo lambakoera kolme kutsika leidmine, et lume alla jäänud hotellis on õhutaskuid, seega võib kuskil ka inimesi elus olla.

«Teadsime, et hotellis oli ka koeri, kuid me ei teadnud täpselt, kus nad asusid. Hoonesse sisenenud tuletõrjujaid hoiatati, et seal on kolm kutsikat ja nad peavad olema ettevaatlikud, et nad neile viga ei teeks. Koerad leiti hoone kütteruumist ja esmapilgul on nad hea tervise juures, kuid veterinaar kontrollib nad siiski üle,» teatasid päästjad.

Päästjad lisasid, et nad on igaks juhuks valvel ja valmistunud, kuid piirkonnas peaks veel maavärinaid ja lumelaviine toimuma.

Ekspertide sõnul kaalub hotelli enda all matnud lumemass 120 000 tonni ja lumi veeres majutuskohale kiirusega 100 kilomeetrit tunnis. Lume jõud nihutas hotellihoonet kümme meetrit.

Hotelli lumest väljakaevamine ning elusate ja surnute otsimine jätkub, seni puuduvad andmed 22 inimese kohta.