Ungari peaminister Orbán ülistas Donald Trumpi «USA esimesena» natsionalismi

Orbáni sõnul peaksid kõik riigid, kaasa arvatud Ungari, muutuma enesekesksemaks ja lähtuma eelkõige oma huvidest, mitte enam niipalju kuulama, mida naabritel ja üldsusel öelda on, edastab The Independent.

Orbán, kes on eurosleptikust rahvuslane, toetas kogu USA presidendivalimiste kampaania häälekalt Trumpi ja tal on hea meel, et Valges Majas on nüüd president, kes oskab hinnata riikide enesekesksust. Sellele viitab ka ta valimisloosung «Make America Great Again».

Donald Trump / Ron Sachs/SIPA/Ron Sachs/SIPA/Scanpix

«Saime maailma kõige võimsamalt riigilt rohelise tule, et kõikidel riikidel on aeg enesekesksemaks muutuda ja oma kitsastest huvidest lähtuda,» lausus Ungari peaminister.

Orbánit tuntakse juba varasemast kui vastuolulist poliitikut, kes on sisserännuvastane ja paremäärmuslike vaadetega, nüüd aga arvab, et lääs on muutumas ja natsionalism tugevnemas.

Trump sõnas 20. jaanuaril oma inauguratsioonikõnes, et Washington soovib teiste riikidega häid suhteid, samas aga on igal riigil õigus määrata oma elu ja tegevust nii nagu nemad soovivad ning USA ei suru oma vaateid kellelegi peale.

Orbáni arvates oli Trumpi seisukohavõtt suurepärane, kuna see kinnitas, et igal riigil on õigus olla natsionalistlik.

Ungari peaminister esines eile Budapestis majanduskonverentsil, kus ta lisas Trumpi ülistamisele hoiatas Euroopa riikide juhte, et nad ei võtaks jutuks Hiina inimõiguste olukorda. Orbáni sõnul on Aasia riigid, kaasa arvatud Hiina, tähtsad majanduspartnerid ja nende kultuuri tuleb austada, mitte suruda neile peale lääne arusaamasid.

Orbán jätkas, et Euroopa peaks looma oma sõjalise alliansi, mitte ainult toetuma NATOle, kus USA juhtrolli mängib.