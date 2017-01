Video: «Saturday Night Live» stsenarist tagandati töölt Barron Trumpi kohta käinud tviidi tõttu

Washington Posti teatel on Rich sõnumi pärast vabandanud, kuid see ei andnud talle töökohta tagasi.

USA presidendi kümneaastase poja kohta käiv sõnum vihastas avalikkust, kellest suur osa mõistsid Richi arvamuse hukka.

«Barronist saab meie riigi esimene kodukooli tulistaja,» kirjutas stsenarist 20. jaanuaril, mis Trump presidendiametisse asus.

Barron Trump / POOL/REUTERS/Scanpix

Alates 2013. aasta detsembrist saate «Saturday Night Live» stsenaristiks olnud naine sulges pärast skandaali puhkemist oma Twitteri konto, kuid avas selle eile uuesti, et Barronilt ja Trumpide perelt andeks paluda.

Kümnete tuhandete inimeste arvates ei sobi Rich oma kommentaari tõttu menuka saate stsenaristiks, sest Barronit puudutav tviit oli «üle võlli» ja Rich vist ei saa aru, et koolitulistamise teema puudutab USAs paljusid.

«Palun oma südametu sõnumi pärast vabandust. Mul on kahju, et ma midagi sellist postitasin, see on andestamatu viga ja mul on väga kahju,» kirjutas Rich.

Donald Trump, Melania Trump ja Barron Trump / CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Barron Trump on harjunud avalikkuses olema, kuid USA meedia on märganud, et temavanusel poisil on igavatel pikkadel tseremooniatel olemine raske. Kaamerad on mitmel korral jäädvustanud, kus ta sündmustel olles haigutab ja tal on tüdinenud näoilme.

USA ekspresidendi Bill Clintoni tütar Chelsea Clinton kaitses Barronit Facebookis öeldes, et Barron on eelkõige laps, kellel on õigus õnnelikule lapsepõlvele.

«Mitte ühtegi last ei tohiks tembeldada koolitulistajaks. Ta on laps ja tema õigusi tuleb austada,» kirjutas Chelsea Clinton.

Donald Trump ja Barron Trump / Pablo Martinez Monsivais/AP/Scanpix

«Saturday Night Live» on alates möödunud sügisest pilanud Trumpi, teda kehastab näitleja Alec Baldwin.

Trump on mitmel korral Twitteris teatanud, et Baldwini naljad tema aadressil on solvavad ja mittenaljakad.