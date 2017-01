Leedu ehitab Kaliningradi piirile tõkke

Eimutis Misiūnas. FOTO: 15min.lt

«Kuid on ka teisi põhjusi, geopoliitilisi. (...) Arvan, et need on niisama tähtsad, eriti tahaks rõhutada poliitikute tahet - esimest korda eraldatakse Leedu eelarvest raha piiritara, piiri valvamise tugevdamise tarbeks. Ütleksin, et poliitikud on kaalunud teatavaid ohte ja Leedu julgeolekustrateegias püstitatud eesmärgid kavatsetakse ellu viia, need saavutada,» ütles Eimunas raadiousutluses.

Tema sõnul püstitatakse tugevdatud vundamendiga kahe meetri kõrgune piiritara ühes eritakistustega salakaubaveo ja ebaseadusliku migratsiooni tõkestamiseks.

Seni oli maismaapiir tähistatud erimärkide ja 13 meetri laiuse jäljeribaga.

Tara rajamine Kaliningradi oblasti piirile algab tänavu ja selleks on eraldatud 3,6 miljonit eurot.

Valitsus lubas, et Valgevene ja Kaliningradi oblasti piiri hakatakse tänapäevaselt valvama 2020. aastaks.