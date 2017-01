Skandaal Leedus: seltskonnastaarist playboy töötas narkoparuni heaks

Zilvinas Grigaitis on üle Leedu tuntud kuulsus. Tavaliselt nimetatakse teda ärimeheks ja nähtakse peentel pidudel. Ka on üldteada ta armastus kallite riiete vastu. Nüüd aga ilmus päevavalgele uus põrutav asjaolu - Grigaitis on teinud tööd narkobossi heaks.