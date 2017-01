Ülemkohus: Briti valitsus ei saa Brexitit parlamendi toeta käivitada

Ülemkohus võttis häältega 8-3 vastu otsuse, mille järgi peab aluslepingu artikkel 50 käivitamiseks toimuma parlamendihääletus.

Supreme Court rules that Government cannot trigger #Article50 without act of Parliament authorising it to do so https://t.co/86eD3EzgHm — Sky News (@SkyNews) January 24, 2017

Lisaks märgiti kohtuotsuses, et Šoti, Walesi ja Põhja-Iirimaa regionaalsete parlamentide enamuse nõusolekut selleks vaja ei ole.

Valitsuse õigusnõunik peaprokurör Jeremy Wright ütles vahetult pärast istungit, et valitsus on pettunud, aga nõustub otsusega ja teeb kõik, mis vajalik, et kohtuotsust täita.

UK government "disappointed" but will comply with Supreme Court #Brexit ruling, Britain's attorney general says https://t.co/9ssHavp4Mc pic.twitter.com/dNhkObx4qp — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 24, 2017

The lawyer for an #Article50 Supreme Court claimant says the ruling is a "victory for democracy and rule of law" https://t.co/zQwBXzVWlw — Sky News (@SkyNews) January 24, 2017