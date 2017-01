Opus Dei sai uue juhi

Braña võtab juhirolli üle läinud aasta 12. detsembril lahkunud Javier Echevarríalt. Ta sündis 1944. aastal Prantsusmaa pealinnas Pariisis eksiilis elavasse Hispaania perekonda. Preestriks pühitseti ta 1971. aastal, kui ta lõpetas ka doktorantuuri teoloogias. Viimased 22 aastat töötas Braña Echevarría saatjana tema tööreisidel

Opus Dei on katoliku kiriku organisatsioon, mille tegevuse aluseks on katoliiklik õpetus, et iga inimene saab oma igapäevase elu ja tööga taotleda ja teostada pühadust, ning töö-, perekonna- ja vaimuliku elu lõimimist.

Opus Dei on tekitanud palju poleemikat ja seda on nimetatud salaseltsiks, repressiivseks sektiks ning kristlikuks vabamüürluseks. Kriitika osaliseks on saanud ka Opus Dei lihasuretamine ehk religioosselt motiveeritud vabatahtlik enesest loobumine, sealhulgas tahtlike valude tekitamine.