AP: FBI juht James Comey jääb ametisse

AP kätte jõudnud memos loetletakse ametisse jäävate ametnike nimed, kelle seas on ka Comey.

FBI direktor määratakse ametisse 10 aastaks. Selle eesmärgiks on tagada, et direktor püsib ametis mitme valitsuse ametiajal. Comey on hetkel ametis olnud üle kolme aasta.

President Donald Trump kritiseeris FBI-d valimiskampaania ajal otsuse eest mitte soovitada süüdistuse esitamist rivaal Hillary Clintonile meiliskandaalis. Nädalavahetusel kohtus Trump korrakaitse esindajatega, nende seas ka Comeyga, ning seal suhtus Trump FBI direktorisse soojalt.

Comey ametissejäämisest teatas esimesena New York Times.

FBI direktori ametiaeg on olnud 10 aastat 1976. aastast. Sestpeale on ennetähtaegselt ametist vallandatud vaid üks direktor - 1993. aastal lasi president Bill Clinton lahti Ronald Reagani ametisse määratud William Sessionsi.