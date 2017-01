Bulgaaria ennetähtaegsed valimised korraldatakse 26. märtsil

Riigipea kinnitas ühtlasi, et saadab reedel parlamendi laiali ja määrab ametnike üleminekuvalitsuse, mille ülesandeks on üldvalimiste korraldamine.

Bulgaaria poliitika lõi segamini endise õhujõudude komandöri Radevi võit 15. novembri presidendivalimistel. Radevit toetasid opositsioonilised sotsialistid ja tema valimine tõi kaasa paremtsentristist peaministri Boiko Borisovi ja tema valitsuse tagasiastumise.

Valmiskampaania ajal kutsus Radev muu hulgas üles tühistama Euroopa Liidu sanktsioone Venemaale ja ütles, et 2104. aastal annekteerinud Krimm on "de facto Venemaa". Venemaa president Vladimir Putin tervitas Radevi valimisvõitu ja avaldas lootust, et see toob kaasa uued tuuled "vennasrahvaste" suhetes.

Riigipea on siiski rõhutanud, et Bulgaaria peab jääma Euroopa Liidu liikmeks ja kutsunud ühendust üles "iga hinna eest" ühtseks jääma. Presidendi hinnangul on EL-i ja NATO-sse kuulumine Bulgaaria strateegiline valik, mida ei tohiks kahtluse alla seada.