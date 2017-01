USA senat kinnitas Haley suursaadikuks ÜRO juures

Haley sai senati hääletusel 96 poolt- ja neli vastuhäält.

India päritolu Haley vahetab USA ÜRO suursaadiku kohal välja seal alates 2013. aastast töötanud Samantha Poweri.

"USA seisab kodus ja välismaal silmitsi tohutute väljakutsetega ja mulle teeb au presidendiks valitu otsus paluda mul oma meeskonnaga ühineda," ütles Haley.

Haley sõnas, et võttis ettepaneku vastu kohusetundest.

"Kui president leiab, et teil on anda suur panus meie riigi heaolusse ja seisundisse maailmas, on see üleskutse, mida pean oluliseks järgida," lausus ta.

Haley on esimene naissoost ja tumedanahaline kõrgem ametnik Trumpi administratsioonis. Haley on teine Aasia päritolu ameeriklane, kes on töötanud USA kubernerina.