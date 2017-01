EL ja ÜRO kritiseerisid Iisraeli asundustegevuse laiendamist

USA pole Iisraeli otsust kommenteerinud.

ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi esindaja Stephane Dujarric meenutas, et maailmaorganisatsiooni hinnangul pole kahe riigi lahendusele alternatiivi ja asundustegevus on selle õnnestumise üks peamisi takistusi.

Euroopa Liidu hinnangul on kahetsusväärne, et Iisrael jätkab asundustegevust rahvusvahelisest vastuseisust hoolimata.

Kaitseminister Avigdor Lieberman teatas teisipäeval, et Iisrael andis loa veel 2500 asunduskodu rajamiseks okupeeritud Läänekaldale. Liebermani sõnul andis ta koos peaminister Benjamin Netanyahuga loa "vastuseks elamispinnavajadustele". Tegemist on viimase aja suurima asundusprojektiga.

"Me ehitame ja jätkame ehitamist," ütles Netanyahu Twitteris pärast otsuse avalikustamist.

Lieberman lisas, et enamik uusi asunduspindu rajatakse asunduspiirkondadesse, kus elab suurem osa asunikest ja mida Iisrael soovib jätta oma kontrolli alla ka võimaliku tulevase rahulepinguga.

Kaitseministeerium teatel ehitatakse umbes sada kavandatud asunduskodust Ram Allah lähistel asuvasse Beit Eli asundusse. Teates lisati, et heakskiidu sai ka Läänekalda linna Hebroni ehitatav Palestiina tööstusala.

Palestiina mõistab sammu hukka ning peab seda hoobiks Iisraeli-Palestiina rahuprotsessile, ütles Palestiina presidendi pressiesindaja Nabil Abu Rdeneh. Lisaks aitab otsus kaasa äärmusluse ja terrorismi levikule, lisas ta.

Donald Trumpi valimine USA presidendiks on andnud Iisraeli asundusmeelsetele uut julgust, kuna Trump on andnud mõista, et suhtub asundustegevusse suurema mõistmisega. Suurem osa rahvusvahelisest kogukonnast peab asundusi ebaseaduslikuks ja leiab, et need takistavad rahu saavutamist Iisraeli ja Palestiina vahel.

Netanyahu olevat pühapäeval öelnud ministritele, et kõik piirangud asunduste ehitamisele annekteeritud Ida-Jeruusalemma on tühistamisel. Iisreli meedia teatel ütles peaminister ka, et ta kavatseb laiendada Läänekaldal olevaid asundusi ning lõppastmes näeb ette kõikide asunduste toomise Iisraeli suveräniteedi alla.

Jeruusalemma linnapea Nir Barkat ütles esmaspäeval, et USA presidendi Donald Trumpi ja tema meeskonna plaan kolida saatkond Iisraelis Tel Avivist Jeruusalemma on "tõsine". Barkati sõnul teab ta vestluste põhjal USA uue administratsiooni liikmetega, et nende kavatsused kolida saatkond Jeruusalemma on "tõsised".

Barkat ütles usutluses Iisraeli armeeraadiole, et saatkonda "ei saa kolida ühe päevaga" ning plaani elluviimine nõuab aega.

Valge Maja teatas pühapäeval, et arutelud saatkonna Jeruusalemma kolimiseks on alles "algetapis".

Donald Trump esitas pühapäeval telefonivestluses Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule kutse külastada järgmisel kuul Washingtoni, teatas Netanyahu kantselei.

"Visiidi lõplik aeg pannakse paika lähipäevil," ütles kantselei avalduses. "Kaks liidrit arutasid Iraani tuumakokkulepet, rahuprotsessi palestiinlastega ja teisi küsimusi."