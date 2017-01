Trumpi 2020. aasta valimiskampaania lause on «Keep America Great!»

Vabariiklane Trump paljastas väljaandele Washington Post, et ta 2020. aasta valimiskampaania tunnuslause on «Keep America Great!» (Hoiame USA suurena).

Trumpi esindajad tegid 18. jaanuaril USA kaubamärgi- ja patendiametile avalduse, et sellest saaks kaubamärk, kuid täpselt samal päeval tegi Washington Post juhuslikult Trumpiga intervjuu, milles ta paljastas, et valmistub 2020. aasta valimisteks ning tal on kampaanialause olemas.

«Oled valmis? Uus hüüdlause on «Keep America Great!» . Minu advokaat on selle registreerinud nii hüüumärgiga kui ilma ja ma tahan seda kasutada erinevatel kampaaniaga seotud toodetel ja olukordades,» teatas Trump teda intervjueerinud ajakirjanikule.

Möödunud aasta presidendivalimistel oli Trumpi hüüdlause «Make America Great Again» (Teeme USA taas suureks) ja ta kavatseb oma nelja aasta pikkusel ametiajal just seda mõttetera rakendada.

Donald Trump / Jae C. Hong/AP/Scanpix

Trumpi teatel tuli ta sellise tunnuslausel peale pärast seda, kui vabariiklane Mitt Romney kaotas 2012. aasta presidendivalimistel demokraat Barack Obamale.