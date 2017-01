Mark Zuckerberg ei kavatse tulevastel USA presidendivalimistel kandideerida

32-aastase Zuckerberi sõnul tegeleb ta ka edaspidi oma firma juhtimise kui ka Chan Zuckerberg Initiative (CZI) korporatsiooniga, mille tema ja ta naine Priscilla asutasid teadusinvesteeringute tegemiseks, edastab The Independent.

Mark Zuckerberg / Mariana Bazo/Reuters/Scanpix

Möödunud aasta detsembri alguses oli väljaanne Bloomberg esimene, mis kirjutas Zuckerbergi väidetavast plaanist astuda poliitikasse ja kandideerida presidendivalimistel.

Selle kuu alguses kirjutas samal teemal elustiliväljaanne Vanity Fair, teatades et Zuckerberg kaalub 2020. aasta valimistel kandideerimist.

Mark Zuckerberg / STEPHEN LAM/REUTERS/Scanpix

Meedia ja sotsiaalmeedia otsisid märke, mis viitakasid Zuckerbergi tulevikuplaanidele ja leiti, et näiteks palkas Zuckerberg endast Facebooki profiili jaoks pilte tegema Valge Maja fotograafi ning te teeb oma CZI korporatsiooni kaudu koostööd Barack Obama valimiskampaania kunagise juhi David Plouffe'i ja George W. Bushi endise kampaaniajuhi Ken Mehlmaniga.

Zuckerbergi meeskonda kuuluv allikas sõnas leheküljele Buzzfeed, et Zuckerbergi eesmärgiks on muutuda poliitiliselt aktiivsemaks, kuna nii saab ta paremini anda oma panuse ühiskonda, luues rohkem võrdsust ja aitamaks leida haigustele ravi.

Zuckerberg sai 2016. aasta presidendivalimiste ajal palju tähelepanu, kui konservatiivsed väljaanded seadsid kahtluse alla Facebooki toimetamise praktikad. Zuckerberg eitas, et ta oleks midagi valesti teinud ja ta sulges uudisteedastusprojekti, kinnitades et see töötas automaatsel algoritmil ja selle taga ei olnud uudistetoimetajad.

Lisaks tekitas ta skandaali ka Venemaa Russia Today meediakanali blokeerimisega Facebookis kuni Donald Trumpi ametisse astumiseni. Zuckerbergi andmetel postitas see kanal multimeedia materjali, mille kohta tal õigused puudusid.

2013. aastal käivitas Zuckerberg mittetulundusühingu FWD.us, mille eesmärgiks oli migratsioonireform ja mida osaliselt rahastasid Silicon Valley (Ränioru) miljonärid.

Zuckerbergi ja ta kompanjonide teatel vajab USA väljapoolt hea hariduse ja oskustega IT ala töötajaid, kuna USAs neid napib.

USA majanduspoliitika instituut uuris seda väidet ning lükkas ümber, et USAs ei ole sellist tööjõudu piisavalt.

USA järgmised presidendivalimised on nelja aasta pärast ehk 2020. aastal.

2016. aasta valimised võitnud vabariiklane Donald Trump, kellest sai 20. jaanuaril 2017 uus USA president, teatas et ta kavatseb 2020. aasta valimistel kandideerida ja need võita ning tal on uus valimisloosung «Keep America Great!» (Hoiame USA suurena).

Trumpi 2016. aasta valimisloosung oli «Make America Great Again» (Teeme USA taas suureks).